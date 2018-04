Na estreia, Brasil empata com Equador

No começo da partida o Brasil tentou se impor com o toque de bola. O técnico Emerson Ávilo mandou a campo uma equipe ofensiva, com dois meias (Matheus e Felipe Anderson) e três atacantes (Adryan, Marcos Junior e Ademilson), mas encontrou muita dificuldade em superar a retranca dos equatorianos.

O Equador saiu na frente aos 28 do primeiro tempo. Uchari dominou na direita e cruzou para Parrales cabecear e abriu o placar. Aos 34, o lance mais bonito da partida: o equatoriano Jose Cevallos viu o goleiro do Brasil, Gabriel, adiantado e arriscou um chute de longe pela direita, mas a bola bateu na trave.

O Brasil empatou aos 39, quando a zaga do Equador se atrapalhou para cortar um cruzamento e Matheus pegou a sobra e chutou para o gol. O goleiro Cuero salvou, mas no rebote o zagueiro León fez contra.

No segundo tempo o Brasil só assustou aos 28, quando o zagueiro Dória bateu forte uma falta para ótima defesa de Cuero. A seleção volta a campo amanhã, quando enfrenta o Uruguai, às 21 horas.