Na F-Indy, Ryan Briscoe fatura pole do GP de Chicago

Líder do campeonato, ele superou o companheiro de equipe, o brasileiro Hélio Castroneves, que ficou com a segunda marca. Briscoe soma 497 pontos, apenas quatro a mais que o escocês Dario Franchitti, com 493, que largará da terceira posição.

Quarto colocado na classificação geral, Castroneves admitiu que poderá ajudar Briscoe durante a corrida. "Você tem que entrar para vencer, mas com certeza eu irei tentar ajudar meu companheiro, porque ele é o líder do campeonato e agora cada ponto é valioso", disse o piloto brasileiro.

Tony Kanaan, da Andretti Green, também foi bem no treino desta sexta-feira e obteve a quarta colocação no grid. Mario Moraes, da KV Racing, sairá da oitava posição, enquanto Raphael Matos será o 17.º.

Confira o grid de largada para a etapa de Chicago:

1.º - Ryan Briscoe (AUS/Penske)

2.º - Hélio Castroneves (BRA/Penske)

3.º - Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi)

4.º - Tony Kanaan (BRA/Andretti Green)

5.º - Graham Rahal (EUA/Newman-Haas-Lanigan)

6.º - Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi)

7.º - Marco Andretti (EUA/Andretti Green)

8.º - Mario Moraes (BRA/KV Racing)

9.º - Oriol Servià (ESP/Rahal Letterman)

10.º - Danica Patrick (EUA/Andretti Green)

17.° - Raphael Matos (BRA/Luczo Dragon)