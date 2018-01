Na Finn, Jorge Zarif conquista o ouro na etapa da Miami da Copa do Mundo de Vela O Brasil teve um ótimo final de semana na etapa de Miami da Copa do Mundo de Vela, nos Estados Unidos. Um dia depois da medalha de ouro da dupla Martine Grael/Kahena Kunze na 49er FX, neste domingo foi a vez de Jorge Zarif ficar com o lugar mais alto do pódio na classe Finn. Este foi o bicampeonato do atleta no evento - ele também levou dois bronzes em 2013 e 2014.