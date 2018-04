Na folga, Ronaldinho se diverte com futevôlei

Na parte da tarde, ele apareceu para bater bola com o time no Centro de Treinamento Ninho do Urubu, em Vargem Grande, e é presença garantida no jogo de amanhã, contra o Boavista, em Macaé. Um empate garante classificação antecipada do Flamengo para as semifinais da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca.

O técnico Vanderlei Luxemburgo mexeu na equipe titular. Tirou o meia-atacante Vander e escalou Egídio na lateral-esquerda. Com isso, Renato retorna ao meio de campo.