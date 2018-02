Na França, Brasil perde da Macedônia: 26 a 22 A seleção brasileira feminina de handebol perdeu ontem da Macedônia, por 22 a 26, na segunda rodada do Mundial da França, que distribui quatro vagas para Pequim - o Brasil garantiu presença nos Jogos com o ouro no Pan do Rio. Hoje, às 17h30 (de Brasília), no encerramento da fase de classificação, a seleção pega a Rússia, que ontem venceu a Austrália por 40 a 7.