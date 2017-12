Na França, Clijsters garante vaga na semifinal No jogo mais esperado pelas quartas-de-final do Aberto de Roland Garros, a tenista belga Kim Clijsters, número dois do mundo, derrotou nesta terça-feira a suíça Martina Hingis por 2 sets a 0 e garantiu presença na semifinal da competição francesa. Hingis começou bem o jogo e deu muito trabalho para Clijsters, que só conseguiu fechar o primeiro set no tie-break 7/6 (7/5). No segundo, o ritmo da suíça diminuiu e a tenista belga conseguiu vencer facilmente por 6/1. Clijsters, vice-campeã de Roland Garros em 2001 e 2003, vai enfrentar pelas semifinais a sua compatriota Justine Henin-Hardenne, que nesta terça derrotou a alemã Anna Lena Groenefeld por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.