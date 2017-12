Na França, Mauresmo se classifica às oitavas-de-final Pela terceira rodada do Torneio de Roland Garros, a tenista francesa Amelie Mauresmo, número um do mundo, venceu com tranqüilidade nesta sexta-feira a sérvia Jelena Jonakovic por 2 sets a 0, com duplos 6/3. A vitória garantiu a Mauresmo uma vaga nas oitavas-de-final de Roland Garros, torneio que a francesa nunca conquistou - o melhor resultado da tenista foi ter chegado às quartas-de-final em 2003 e 2004. Em outro jogo, a norte-americana Venus Williams encontrou dificuldades no primeiro set, mas conseguiu vencer a croata Karolina Sprem por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. A russa Svetlana Kuznetsova, número dez do mundo, passou pela chinesa Li Na por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). Também por 2 a 0, a russa Dinara Safina, cabeça-de-chave número 14 da competição, derrotou a eslovaca Katerina Srebotnik (6/3 e 6/4). Já a italiana Francesca Schiavone sofreu para passar por sua compatriota Flavia Pennetta por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 9/7.