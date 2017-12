Na França, Rafael Nadal entra para a história do tênis O tenista espanhol Rafael Nadal, de apenas 19 anos, entrou para a história do tênis nesta segunda-feira, ao conseguir a sua 54ª vitória seguida em pista de saibro, a maior seqüência já registrada por um tenista - ele já havia alcançado a marca do argentino Guillermo Vilas, com 53. Pela primeira rodada do Torneio de Roland Garros, Nadal venceu o sueco Robin Soderling por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 7/5 e 6/1, em pouco mais de 2h07min de jogo. O tenista é o atual campeão do torneio e busca o bicampeonato. Nadal, atual número dois do mundo, já tem 17 títulos individuais na carreira. O primeiro deles foi o Torneio de Sopot, na Polônia, conquistado em agosto de 2004. Ao todo, o espanhol ganhou seis Masters Series, o último no mês passado, em Roma. O adversário de Rafael Nadal na próxima fase de Roland Garros sairá do vencedor do confronto entre o brasileiro Julio Silva e o norte-americano Kevin Kim. Em outro jogo pelo Torneio de Roland Garros disputado nesta segunda, o espanhol Nicolas Almagro passou pelo australiano Wayne Arthurs por 3 a 0, parciais de 7/5, 6/2 e 6/2. Também por 3 a 0, o russo Nikolay Davydenko passou pelo norte-americano Vincent Spadea, com parciais de 7/5, 6/4 e 6/4 - agora, Davydenko vai enfrentar o brasileiro Flávio Saretta.