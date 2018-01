Na Hípica, o campeonato de volteio A Sociedade Hípica Paulista será palco, sábado e domingo, do torneio mais importante do país de Volteio, o Campeonato Brasileiro e a III etapa do Campeonato Paulista da modalidade, com a organização da CBH e FPH. As competições serão abertas ao público com entrada franca. O evento reunirá os 120 melhores volteadores do país, além da equipe brasileira que representará o país no Mundial da modalidade, Jerez de La Frontera, na Espanha, entre 9 a 15 de setembro próximo. As provas serão realizadas a partir das 9h30, prosseguindo até as 19 horas, na pista oficial indoor da entidade.