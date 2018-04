Na Holanda, Belmonte e Sarah Sjostrom batem recordes mundiais em piscina curta

A etapa de Eindhoven, na Holanda, da Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros) teve neste sábado a quebra de dois recordes mundiais. A espanhola Mireia Belmonte e a sueca Sarah Sjostrom foram as responsáveis por isso nas provas dos 400 metros medley e 200 metros livre, respectivamente.

A primeira a obter o feito foi Mireia Belmonte, que levou a melhor nos 400 metros medley com o tempo de 4min18s94, superando em quase meio segundo a marca estabelecida há quase dois anos, em Netanya, em Israel, pela húngara Katinka Hosszu (4min19s46).

E a própria Katinka Hosszu, conhecida como a "Dama de Ferro", viu a marca ser quebrada pois foi a segunda colocada na prova com o tempo de 4min25s18. O bronze ficou com a norte-americana Ella Eastin (4min26s06).

Mais tarde, Sarah Sjostrom bateu a própria melhor marca mundial ao vencer a prova dos 200 metros livre com 1min50s43. Há quase três anos, em Doha, no Catar, a sueca havia estabelecido o tempo de 1min50s78. A prata ficou com a italiana Federica Pellegrini, com 1min51s63, e o bronze com a holandesa Femke Heemskerk, com 1min52s24.