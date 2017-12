Na Inglaterra, Sharapova é eliminada nas semifinais Número quatro do mundo, a tenista russa Maria Sharapova foi derrotada neste sábado pela norte-americana Jamea Jackson por 2 sets a 0, nas semifinais do Torneio de Birmingham, evento que distribui mais de US$ 200 mil em prêmios e conta pontos para o ranking da WTA. Com um ritmo forte, Jackson, número 81 do mundo, não deu chances para Sharapova e fechou o primeiro set em 6/4. A russa até que tentou se recuperar no segundo, mas novamente acabou caindo por 6/4. Agora, Jackson vai enfrentar na final da competição a russa Vera Zvonareva, que derrotou a norte-americana Melien Tu por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/3. O Torneio de Birmingham é disputado em quadra de grama e serve de preparação para Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, que começará no final deste mês. A final entre Jackson e Zvonareva acontecerá neste domingo.