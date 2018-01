Na Itália, o melhor do vôlei brasileiro Começa neste domingo o Campeonato Italiano Masculino de Vôlei, o torneio nacional que reúne o maior número de estrangeiros. Além de extremamente competitivo, o vôlei italiano paga excelentes salários, compatíveis com um país que ocupa o sexto lugar no ranking da economia mundial. A vantagem financeira é o principal atrativo do campeonato, que terá a participação de 17 brasileiros, 11 deles integrantes das últimas seleções nacionais, incluindo estrelas como Giba, Ricardinho e Gustavo, ainda mais valorizados depois do bicampeonato olímpico em Atenas, no ano passado, e o pentacampeonato da Liga Mundial, este ano. Mais uma vez isso significará uma Superliga Nacional, a partir de dezembro, sem os principais jogadores do País. Das 14 equipes na disputa do Italiano, nove contam com brasileiros. Sete delas ? Latina, Cuneo, Módena, S. Croce, Piacenza, Trentino e Vibo Valentia ? com mais de um. Pádova e Treviso, com apenas um. O time que tem mais brasileiros é o Trentino, comandado pelo técnico Radamés Lattari, o único dos 17 que não é jogador. No Trentino estão André Heller e André Nascimento, que já atuou no exterior, mas joga na Itália pela primeira vez. O empresário Jorge Assef, que administra a carreira de vários brasileiros na Europa, afirma que as propostas financeiras são as que determinam a opção dos atletas pela Itália, mais do que atrativos como conhecer outra cultura ou ganhar destaque no esporte internacional. ?Eles acham o Brasil o melhor país do mundo. Mas a proposta para o Giba, por exemplo, foi 50% maior que a da Rússia e o dobro da melhor do Brasil. E hoje eles são os melhores do mundo?, diz Assef. O empresário não revela salários, mas observa que os brasileiros estão ainda mais valorizados no mercado italiano nesta temporada. Giba, de 28 anos, é o dono do maior salário do vôlei no mundo. Dos dez jogadores mais bem pagos da Itália, cinco são brasileiros. Nos últimos anos, a Itália vem perdendo do Brasil nas competições entre seleções, o que aumentou o valor dos jogadores nacionais. O Campeonato Italiano será disputado em turno e returno até 2 de abril de 2006. As datas dos playoffs das quartas-de-final, semifinais e final ainda não foram definidas. Em um dos sete jogos da primeira rodada, hoje, o Módena de Ricardinho e Felipe Chupita enfrenta o Vibo Valentia de Murilo e Renato Felizardo. Murilo, de 24 anos, estréia agora na Itália. Seu irmão Gustavo, de 30 anos, entra na competição para defender o título do Sisley Treviso ? foi eleito o melhor meio-de-rede da última temporada. O Treviso é apontado como um dos favoritos ao título. Gustavo, que mora com a mulher, Raquel, e os filhos Eric, de 5 anos, e Enzo, de 2, em Treviso, concorda que o trabalho dos brasileiros é reconhecido na Itália, mas observa que as cobranças também não são pequenas. Quando sua equipe sofreu para passar pelo Verona nas quartas-de-final na temporada passada, ?o presidente do clube entrou no vestiário e ameaçou não pagar os salários?. Gustavo conta que não tem muitos amigos ? apenas relações cordiais. ?Um dia eu vou voltar mesmo e ainda ganhar um título brasileiro, o que eu não tenho?, afirma. ?Na Itália, os estrangeiros são muito pressionados. Sou o único estrangeiro no Treviso e jogo ao lado de quase toda a seleção italiana.? No time, estão Fei, Papi, Vermiglio e Cisolla, atletas da seleção do país. Segundo Gustavo, na Itália o vôlei é profissional e as cobranças, comuns. ?Somos respeitados como campeões olímpicos e também cobrados como campeões. Em Treviso, a torcida é louca, acostumada a vencer, passional.?