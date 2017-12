Na luta pelo tetra, Federer terá dura estréia em Wimbledon O tenista suíço Roger Federer terá muito trabalho na luta pelo tetra no Aberto de Wimbledon, em Londres, o terceiro Grand Slam da temporada. Logo na primeira rodada, quando poderá atingir a inédita marca de 42 vitórias consecutivas em quadras de grama - superando o sueco Bjorn Borg -, o número 1 do mundo terá pela frente a revelação francesa Richard Gasquet, que sempre complicou os confrontos entre eles. Se passar à segunda rodada, Federer poderá ter pela frente o queridinho britânico Tim Henman, que terá a torcida a seu favor. Sem muita pretensão de título, mas disposto a fazer uma boa campanha em Wimbledon, o espanhol Rafael Nadal também terá uma estréia complicada num tipo de grama em que não está acostumado. Será contra o britânico Alex Bogdanovic. Se avançar no torneio, o número 2 do mundo poderá encarar o norte-americano Andre Agassi na terceira rodada. Entre os brasileiros, Marcos Daniel e Flávio Saretta terão jogos difíceis na primeira rodada. O gaúcho, número do País, jogará contra o finlandês Jarkko Nieminen (cabeça-de-chave número 22). Saretta terá pela frente o sul-coreano Hyung-Taik Lee, mas poderá jogar contra o australiano Lleyton Hewitt na seqüência do torneio inglês. Feminino Na chave das mulheres, a francesa Amelie Mauresmo, número 1 do mundo, jogará a estréia contra a croata Ivana Abramovic. A russa Maria Sharapova, quarta colocada do ranking, enfrenta a israelense Anna Smashnova e a norte-americana Venus Williams, atual campeã de Wimbledon, terá pela frente a compatriota Bethanie Mattek.