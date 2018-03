Na maratona de SP, a briga pela vaga no Pan O fundista Vanderlei Cordeiro de Lima está pescando, no Paraná, e não compete a 9ª edição da Maratona Internacional de São Paulo, neste domingo, a partir das 9 horas, com largada em frente ao Obelisco do Parque do Ibirapuera (com TV Globo). O paranaense, de Cruzeiro do Oeste, está tranqüilo. Vanderlei é dono do melhor tempo, dentre os atletas brasileiros, para os 42 km e 195 m da maratona, com 2h11min26. Não precisa enfrentar o desgaste de correr uma prova longa como essa, em busca de classificação para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos. Os próprios adversários consideram impossível baixar o tempo de Vanderlei no percurso de São Paulo. Apostam que a segunda vaga no Pan para um maratonista será definida pelo resultado e não por tempo. Pelo critério definido pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) asseguram presença na equipe pan-americana o atleta que obtiver o melhor tempo e for o primeiro brasileiro na Maratona de São Paulo. Também entre as mulheres, dificilmente Márcia Narloch (que já correu a distância em 2h29min59) será batida, neste domingo por uma rival. A organização espera 5,5 mil participantes e distribuirá R$ 80 4 mil em dinheiro. A largada feminina será às 8h15. Luís Antônio dos Santos, vencedor da primeira edição da prova em 1995, acha que nem o percurso mudado, mais plano, que deixou a prova mais rápida, determinará um tempo menor que o de Vanderlei. "Cada um estará pensando em si, o que acabará fazendo com que ninguém queira arriscar", afirmou Luís Antônio do Santos (Pão de Açúcar/BM&F). O piauiense José Teles, da Mizuno, acredita que os brasileiros vão se marcar, até o final, o que deve aumentar o tempo ? espera que os melhores concluam a prova com um tempo próximo das 2h14min. Daniel Lopes Ferreira (Pão de Açúcar/BM&F), que foi terceiro na prova, em 1997, disse que fez um treinamento específico para esta edição e está muito bem preparado. "Minha preparação era para a Maratona de Londres, mas acabei esticando até São Paulo, o que nunca tinha feito antes. Vou para a briga pela vaga", confia Daniel. Dois fundistas estão sendo apontados entre os melhores estrangeiros para a prova, o francês Abdellatif Lahourich ? fã de futebol e dos brasileiros que atuam na Europa ? veio para tentar correr a prova em 2h13min, o índice para entrar na equipe francesa de atletismo e competir nas principais provas do calendário. Rachid El Garmouni, de Marrocos, que correu a Maratona de Marrakesh em 2h12min esse ano disse que escolheu São Paulo para fazer a prova mais uma vez antes do Mundial de Paris, em agosto.