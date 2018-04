Na mira mais uma vez

Não há no elenco corintiano jogador mais pressionado que o goleiro Júlio César para ir bem nas últimas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians continua na liderança, com 58 pontos, mas está empatado com o Vasco e já vê rivais, como o Fluminense, encostarem na tabela, com 56.

Único titular cria das categorias de base, Júlio César, 27 anos, embora seja o goleiro menos vazado do Brasileiro, se vê mais uma vez questionado por dirigentes após a derrota por 2 a 1 diante do América-MG, lanterna do campeonato, em Uberlândia.

O jogo era considerado chave pelos dirigentes (e para a comissão técnica) para o time ser campeão brasileiro.

Cartolas defendem que o clube contrate um "goleiro de fora" do País para 2012. Pessoas ligadas ao presidente Andrés Sanchez admitem que a possibilidade de Gomes, segundo reserva do Tottenham, ser "contratado é grande". Os outros nomes sondados são os de Victor, do Grêmio, e Fábio, do Cruzeiro.

Dirigentes evitaram culpar Júlio César diretamente pela derrota, embora tenham achado a cobrança de falta defensável. E que o goleiro não pode reclamar da barreira, porque é ele quem arma a posição dos jogadores.

"Reclamei porque colocamos um homem a mais do que eu pedi. Tinha também dois do América-MG e, com isso, minha visão ficou encoberta. Quando a bola passou, já era tarde", disse o goleiro após a partida.

No Parque São Jorge a certeza é de que, se Júlio César fraquejar em algum dos jogos decisivos, ele certamente perderá o lugar no time ano que vem.

Os próximos jogos do Corinthians são contra Atlético-PR, Ceará, Atlético-MG, Figueirense e Palmeiras.

As primeiras críticas a Júlio César começaram na reta final do Brasileiro do ano passado, na última rodada contra o já rebaixado Goiás.

Ele saiu jogando errado, o time sofreu um gol e, com o empate por 1 a 1, o Corinthians teve de disputar a pré-Libertadores contra o Tolima.

Uma falha na final do Paulistão contra o Santos fez com que a diretoria buscasse um outro goleiro, o promissor Renan, então no Avaí.

Mas o jovem goleiro, segundo dirigentes, sentiu o peso de jogar num clube grande e hoje é o segundo reserva - deverá ser emprestado ano que vem.

Além de um goleiro, a diretoria espera contratar mais três jogadores para a próxima temporada: um zagueiro, um meia direita e um atacante.

Para a zaga, Luisão, do Benfica, já foi sondado. Também houve contatos com Montillo e Douglas para o meio.

Mas o principal nome ainda é o de Carlos Tevez, embora seja uma negociação bem mais difícil (e cara) que as demais.

Problemas Para enfrentar o Atlético-PR em casa, domingo, o Corinthians não terá Alessandro, que levou o terceiro amarelo contra o América-MG.

Alex, que voltou a sentir contusão muscular na coxa, é dúvida. Jorge Henrique, contundido, é desfalque.

Quem deve enfim reaparecer no time é o atacante Adriano, ao menos para ficar no banco de reservas. O atacante, que atuou poucos minutos em dois jogos do Brasileiro, está há mais de um mês tentando entrar em forma para poder mostrar pelo menos 15 minutos de bom futebol.