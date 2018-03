Na natação, a briga pelo índice nos 100m O penúltimo dia do Troféu Brasil de Natação dá início à disputa de sua prova mais tradicional: os 100m, livre, neste sábado, no Parque Aquático Júlio De Lamare, no Maracanã. E os principais nadadores brasileiros estarão em busca do índice que os levará para o Mundial de Desportos Aquáticos (em julho) e os Jogos Pan-Americanos de São Domingos (em agosto). Por enquanto, o único com o tempo abaixo do exigido é Jader da Silva Souza, do Euclides Rodrigues/AP. Mas, como um país pode inscrever somente dois atletas por prova, a disputa promete ser acirrada, principalmente, porque Fernando Scherer, o Xuxa, do Primeiro de Maio, e Gustavo Borges, do Pinheiros, prometem superá-lo. "Apesar de já estar com o índice nos 200m, livre, pretendo buscar o dos 100m. Preciso superar o Jáder ou ficar com a segunda melhor marca", disse Borges. Xuxa é mais incisivo: "Quero este índice e também disputar uma vaga no revezamento." Somente os tempos dos quatro melhores nadadores da prova representarão o Brasil nas duas competições internacionais no 4x100m, livre. Alheio a toda pressão, Jáder afirmou estar calmo. Ele, já classificado para nadar os 50m, livre, confessou ter a esperança de melhorar ainda mais seu tempo de 49s98. O índice exigido é de 50s15 e as eliminatórias dos 100m, livre, acontecem amanhã à tarde, com finais domingo. Hoje, o novato Felipe May Araújo, do Curitibano, de 18 anos, conquistou uma vaga para a disputa dos 400m, livre. A outra ficará com Bruno Bonfim, do Pinheiros, que não obteve o índice, mas como tem o segundo tempo na prova e já está classificado para competir nos 1500m, livre, herdará a vaga restante. Araújo já participou das seleções de base do Brasil e passou um tempo sem mostrar evolução. O nadador confessou ter se "acomodado" por ser o melhor do seu estado e não competir com atletas do mesmo nível. "Desde que deixei Curitiba para estudar e treinar na Austrália comecei a melhorar meu rendimento", explicou Araújo, que desde o ano passado cursa Economia e Finanças, em Melbourne. Seus objetivos são ambiciosos, já que além de uma medalha no Pan-Americano, deseja conquistar ainda este ano o índice para a disputa dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, que é de 3min52s01. Nas eliminatórias de quarta-feira seu tempo foi de 3min55s80. Hoje, ao se tornar campeão brasileiro, marcou 3min56s41. Quem também brilhou foi Rogério Romero, do Minas Tênis, ao vencer os 200m, costas, com o tempo de 02min01s90 e obter seu 12º título de campeão brasileiro consecutivo da prova. Aos 33 anos, o nadador diz que não pensa em parar. "Enquanto estiver nadando com vontade, seguirei em frente", contou ele, que agora se prepara para disputar seu oitavo Mundial e terceiro Pan-Americano. "Cada vitória tem um sabor diferente e esta foi marcada pelo índice para o Pan-Americano." Monique Ferreira, da Unisanta, voltou a estabelecer um novo recorde sul-americano, desta vez, nos 400m, livre, com o tempo de 4min13s11. Além deste título de campeã brasileira, ela já conquistou outros três nesta edição do Troféu Brasil: 200m, 800m e 4x200m, livre. Mariana Brochado, do Flamengo, será a outra nadadora a representar o Brasil nos 400m, livre. Recorde - Outras vitórias de hoje foram as de Flávia Neto de Jesus, do Pinheiros, nos 50m, borboleta, com 28s61; Xuxa, nos 50m, borboleta, 24s13; Georgina Bardach, da Unisanta, nos 200m, costas, 02min20s66. A equipe feminina de revezamento 4x50m, livre, do Pinheiros superou hoje o recorde sul-americano, com o tempo de 1min44s78. O clube paulista também venceu no revezamento masculino. E durante as eliminatórias realizadas à tarde, Eduardo Fischer, superou seu próprio recorde sul-americano ao nadar os 50m, peito, em 28s30. Além dele, Felipe Brandão, também se classificou para disputar o Mundial de Barcelona, já que esta prova não está no programa do Pan-Americano. Após os resultados de hoje, o Pinheiros disparou na liderança do Troféu Brasil e dificilmente deixará escapar o título de campeão. O clube já totalizou 1533 pontos contra 1.097 do Unisanta. Em terceiro está o Minas Tênis, com 778 pontos, seguido pelo Flamengo, 582. Além dos 100m, livre, feminino e masculino ainda serão disputadas amanhã as eliminatórias feminina e masculina dos 100m, costas; 100m, peito; 200m medley; e 4x100m livre. As finais previstas são masculina e feminina dos 50m, peito; 200m, borboleta e 4x100m, medley. Além dos 1500m, livre, feminino, e 800m, livre, masculino.