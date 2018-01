Na natação, a última chance de índice De amanhã até domingo, os principais nadadores brasileiros cairão n?água durante o Troféu Brasil de Natação em busca de uma vaga para a disputa do Mundial de Esportes Aquáticos de Barcelona, em julho, e dos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto. Além de ser a última oportunidade de se classificar às duas competições, outro atrativo do evento, no Parque Aquático Júlio De Lamare, no Maracanã, é o fato de ser a primeira oportunidade para os atletas conquistar índice que os levará às Olimpíadas de Atenas, em 2004. Até o momento, 31 atletas já atingiram índices para 20 provas do Mundial, número que diminui para o Pan-Americano, por causa dos cortes de algumas disputas na programação (50m estilos costas, peito e borboleta, 1500m livre feminino e 800m livre masculino): 26 nadadores, em 16 provas. As marcas, no entanto, não significam a garantia de uma vaga, porque somente os dois melhores viajarão. Na prova dos 50m livre, masculino, por exemplo, que abre as eliminatórias de amanhã, com final quarta-feira, oito nadadores já obtiveram índices. São eles: Fernando Scherer, Jáder Souza, Carlos Jayme, Renato Gueraldi, Nicholas dos Santos, Gustavo Borges, Edvaldo Valério e Ricardo Cintra. Já nos 100m, livre, com eliminatórias no sábado e final no domingo, onde o Brasil é tricampeão Pan-Americano, somente Souza, de 19 anos, nadou 49s98, abaixo do índice de 50s15, e está pré-classificado. Ainda amanhã serão realizadas as eliminatórias femininas dos 50m livre, 800m livre e 200m peito. No masculino, 1500m livre e 200m peito. Para o Troféu Brasil deste ano foram inscritos 431 atletas pelos 55 clubes participantes.