Na natação, argentino bate recorde no Rio José Meolans, o argentino que vem despontando como um dos melhores velocistas do mundo, superou hoje um recorde histórico ao vencer os 100m, borboleta, no terceiro dia de disputas do Troféu Brasil de Natação, no Parque Aquático Júlio De Lamare, última seletiva brasileira para o Mundial de Desportos Aquáticos de Barcelona (em julho) e os Jogos Pan-Americanos de São Domingos (em agosto). Com o tempo de 52s93, o atleta do Pinheiros/SP superou a antiga marca sul-americana de 53s, que perdurava há 15 anos. O recorde anterior era de Anthony Nesty, do Suriname, medalha de ouro nas Olimpíadas de Seul, em 1988. Além de ter sido o primeiro nadador negro a vencer uma prova olímpica. Meolans é o atual campeão Mundial em piscina curta (Moscou, em 2002) nos 50m, livre, e se mostrou surpreso com o excelente tempo. Suas previsões era a de que conseguiria marcar no máximo 53s30, principalmente, porque durante as eliminatórias da prova na tarde de quarta-feira tinha aferido apenas 54s79. A façanha já o fez rever seus planos para a disputa do Pan-Americano. ?Diante desse tempo, vou conversar com meu técnico (Orlando Moccagatta) para ver se nadarei os 50m borboleta no Pan. Só iria disputar os 50m e 100m livre?, contou Meolans, de 24 anos. ?A certeza que tenho é a de que não vou participar do Mundial de Barcelona.? O nadador do Pinheiros explicou que para a Argentina o Pan-Americano tem muitos mais valor do que o Mundial de Barcelona. Ele frisou estar satisfeito com sua participação nas competições brasileiros, já que defende o Pinheiros-SP, desde 1998. ?O nível da natação brasileira é superior a da argentina?, reconheceu Meolans, que em seu país é atleta do River Plate. ?Temos boas promessas argentinas despontando para a natação. O grande problema é a falta de apoio.?