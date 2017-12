Na natação, brasileiros obtém índice Os brasileiros Gustavo Borges, Eduardo Fischer, Pedro Monteiro e Flávia Delaroli conseguiram, hoje, no primeiro dia de competição da Copa do Mundo de Natação, no Rio, índices para o Mundial de Piscina Curta (25 metros), de 4 a 7 de abril, em Moscou. Amanhã, o destaque do torneio, que será disputado até domingo, no Parque Aquático Júlio de Lamare, são as finais dos 100 metros, livre ? com Borges, Fernando Scherer e Edvaldo Valério ? e 50 metros, peito ? com Fischer e o russo Roman Sludnov. Borges conquistou vaga para o Mundial nos 100 metros, livre, ao marcar nas eliminatórias, o tempo 48seg57 (o índice é 48seg82). Fischer fez 27seg69 nos 50 metros, peito, superando o índice (27seg79) e o russo Sludnov (27seg78), recordista mundial, campeão mundial e olímpico e primeiro homem a nadar os 100 metros, peito, abaixo de um minuto. Já Pedro Monteiro, nadou os 200 metros, borboleta, em 1min58s33 (o índice é 1min58s55). Além do índice para os 50 metros (25seg60), livre, Flávia Delaroli bateu o recorde sul-americano desta prova (era 25seg36), ao marcar 25seg31.