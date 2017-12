Na Natação, dois novos recordes brasileiros Dois recordes brasileiros foram superados durante o último dia de disputa da 8ª etapa da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta 2003/2004, em Campo Grande. Joana Maranhão, nos 400m nado medley, 4min42s26, e Kaio Márcio, nos 100m borboleta, 52s71 foram os autores das novas marcas. ?No final de 2003 não estava com a cabeça boa e até cheguei a me questionar se queria ir para a Olimpíada?, disse Joana. ?Tudo aconteceu muito rápido na minha carreira. Mas estes resultados me deixaram mais aliviada.?