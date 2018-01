Na NFL, avião do Vikings sai da pista e jogadores ficam presos por 4 horas

A delegação do Minnesota Vikings sofreu um grande susto na noite da última sexta-feira quando viajava para Appleton, no Wisconsin, para o confronto deste sábado diante do Green Bay Packers pela NFL, a liga dos Estados Unidos de futebol americano. O avião que levava a equipe deslizou para fora da pista quando pousava no aeroporto.

O piloto do voo tentou pousar na pista do aeroporto, mas a camada de neve fez com que o avião deslizasse e parasse em uma região ainda mais castigada pelo clima. Com isso, o elenco do Vikings ficou "ilhado", e o resgate dos jogadores e comissão técnica durou cerca de quatro horas.

"Enquanto pousava após um voo tranquilo, o avião do time deslizou para fora da pista e ficou preso. Nós estamos esperando pacientemente para deixar o avião", informou a página da equipe no Twitter, ainda durante o resgate. Segundo um porta-voz da franquia, ninguém se feriu no incidente.