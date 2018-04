Na revanche contra a Rússia, Brasil vence a 3ª no Japão

A seleção brasileira masculina de vôlei chegou ontem a sua terceira vitória na Copa do Mundo de vôlei, disputada no Japão. E o confronto serviu para aumentar a confiança dos comandados por Bernardinho. Com uma boa atuação, a equipe derrotou a Rússia, algoz na decisão da última Liga Mundial, por 3 sets a 0 (25/16, 25/19 e 25/22), em 1h16 de jogo.

O resultado mantém o Brasil na área de classificação olímpica - o torneio dá três vagas para Londres-2012. Das quatro partidas realizadas até agora, a seleção perdeu apenas para a Itália, tendo derrotado Egito e EUA. Na madrugada de domingo, às 4 horas (de Brasília), os brasileiros enfrentam a Argentina, já em Hamamatsu.

No duelo contra os russos, Serginho foi eleito o melhor jogador da partida. O líbero destacou a humildade dos brasileiros na partida, que serviu como revanche. "Poderíamos ter vencido a Itália e, depois disso, sabíamos que era preciso uma boa preparação para enfrentar a Rússia. A grande virtude do nosso time é a humildade", destacou.

Para o técnico Bernardinho, a vitória foi muito importante, mas ainda não definiu a sorte brasileira na competição. No total, a equipe realizará 11 partidas no Japão. "Com esse resultado, damos um passo importante, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido", avaliou o treinador.

"Mas o fato é que o time esteve muito consistente e a nossa segurança é o ataque. Rodamos bem, fomos seguros no contra-ataque e tivemos rendimento espetacular dos dois ponteiros", disse Bernardinho, referindo-se a Giba e Murilo, maior pontuador do Brasil, com 12 acertos.