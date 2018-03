Na Série B, São Caetano perde no Sul O São Caetano queria voltar de Santa Catarina com a liderança provisória da Série B do Campeonato Brasileiro, saiu na frente do placar, mas tomou a virada e perdeu para o Criciúma por 2 a 1. Aderaldo fez o gol do time do ABC no primeiro minuto. Jael empatou de pênalti, aos 26 da etapa final, e Aderaldo (contra) fez o segundo, aos 45. O Marília ficou no 0 a 0 com o Paraná em casa. Em Goiânia, o Vila Nova também venceu de virada, ao marcar 2 a 1 sobre o CRB. Ricardo Xavier fez 1 a 0 para o time alagoano, mas Osmar e Reinaldo garantiram os três pontos para o Vila.