Na Suíça, Flávio Saretta é eliminado por tenista italiano Na posição número 103 do ranking da ATP, o tenista brasileiro Flávio Saretta não conseguiu ir bem no Torneio de Tênis de Gstaad, disputado em quadras de saibro, e foi eliminado nesta segunda-feira na primeira rodada pelo italiano Daniele Bracciali por 2 sets a 1. Saretta começou bem a partida e com muito esforço conseguiu vencer o primeiro set por 7/5. Porém, o rendimento do brasileiro caiu e Bracciali não encontrou problemas para quebrar o seu saque e fazer 6/1 no segundo. Já no terceiro, Saretta até que tentou reagir, mas acabou caindo diante do italiano, que fechou em 6/4. Outro brasileiro na competição, Marcos Daniel enfrentará pela primeira rodada o argentino Gaston Gaudio. Ainda pela primeira rodada, o espanhol Rubén Ramírez Hidalgo passou pelo suíço Robin Roshardt por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Já o também espanhol Feliciano Lopez, cabeça-de-chave número seis da competição, derrotou o italiano Filippo Volandri por duplos 6/4.