Na Superliga, Telemig perde da UCS A surpresa da Superliga de Vôlei no fim de semana foi a derrota da Telemig/Minas pela gaúcha UCS/Colombo, em Caxias do Sul, por 3 sets a 1, no sábado. Paulo Roese, ele mesmo ex-jogador e agora técnico do time gaúcho, falou: ?É verdade que o Minas sofreu com a falta de ritmo dos que estavam na Seleção (Giovane, Ricardinho e André Nascimento). Mas não vamos tirar o mérito da nossa equipe. Tivemos uma atuação perfeita, com uma excelente estratégia de saque e bloqueio.? Roese destacou o levantador Talmo e o líbero Luciano. Carlos Alberto Castanheira, o Cebola, técnico do Minas, concordou: ?Eles já jogaram 40 partidas. Nós não tivemos uma pré-temporada. Falta ritmo de jogo ao time. Erramos muito e sem ritmo fica complicado vencer.? Apenas um jogo foi realizado hoje, pela Superliga Feminina: o Automóvel Clube fechou 3 a 1 sobre o Sesi/MG em Campos. E haverá um jogo terça-feira, em Brasília: Força Olímpica e ACF de Campos. Todos os outros jogos da rodada ? da Feminina e da Masculina ? serão na quinta-feira: na Feminina, a MRV recebe a Ecus/Suzano em Belo Horizonte; o Sesi-MG enfrenta São Caetano em Uberlândia e a Rexona joga com Macaé em Curitiba; na Masculina ? Santo André e Minas, no Dell?Antonia; Banespa e UCS, no Poli de São Bernardo; Suzano e São José no Paulo Portella; Jaraguá e Náutico em Araraquara. No sábado, pela Feminina, São Caetano fechou 3 a 1 sobre o Pinheiros, a Ecus/Suzano perdeu da Finasa/Osasco (1 a 3); Macaé, da MRV (2 a 3) e o ACF venceu o Sesi-MG por 3 a 1. Pela Masculina, além de UCS 3 a 1 Minas; a Unisul fez 3 a 1 sobre o Banespa; o São José perdeu de Santo André (1 a 3) e a Ulbra/São Paulo (campeã paulista) perdeu da Wizard/Suzano (0 a 3). Bento fez 3 a 1 sobre o Náutico.