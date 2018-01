Na Tailândia, Marcos Daniel é derrotado por tenista alemão O brasileiro Marcos Daniel foi facilmente derrotado nesta terça-feira pelo alemão Benjamin Becker por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, na estréia do Torneio de Tênis de Bangcoc, evento que conta pontos para o ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) e distribui cerca de US$ 500 mil em prêmios. Becker, que foi o tenista responsável pela aposentadoria do norte-americano Andre Agassi, conseguiu controlar Daniel através do forte saque, com 10 aces no jogo, que teve apenas 49 minutos de duração. Na próxima fase, Becker vai enfrentar o croata Ivan Ljubicic, número três do mundo, que precisou de quase duas horas para passar pelo espanhol Fernando Vicente, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/4. Em outro duelo, o espanhol Juan Carlos Ferrero, cabeça-de-chave número seis, foi surpreendido pelo alemão Mischa Zverev e derrotado por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/4. Também por 2 a 1, o canadense Frank Dancevic passou pelo alemão Lars Burgsmueller, com parciais de 7/5, 3/6 e 7/6 (9/7). Um dos favoritos ao título, o cipriota Marcos Baghdatis, cabeça-de-chave número dois, desistiu de disputar a competição por causa de uma lesão no ombro direito. Ele será substituído pelo japonês Satoshi Iwabuchi, que estreará contra o francês Julian Benneteau.