Na volta aos ringues, Tyson faz exibição em 4 rounds Mike Tyson abriu sua turnê mundial na noite desta sexta-feira, com uma luta de exibição na cidade de Youngstown, em Ohio, nos Estados Unidos. Aos 40 anos, o pugilista norte-americano disputou quatro rounds como outro veterano do boxe dos EUA, Corey "T-Rex" Sanders, e não houve vencedor. O evento de sexta-feira foi mais uma festa, para um público de cerca de 4 mil pessoas. Apesar dos fãs esperarem mais ação no ringue, o combate não empolgou. Os dois pugilistas estavam com camisetas e Tyson chegou a derrubar Sanders no primeiro round, mas, no geral, a luta foi morna. Tyson não lutava há 16 meses, quando perdeu para o norte-americano Kevin McBride e anunciou sua aposentadoria - ele garante que não pensa em volta ao boxe profissional. Vai se dedicar à turnê mundial, que deve ter lutas na Ásia e na Europa, mas ainda sem datas definidas.