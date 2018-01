Na Volta Internacional, May sai na frente O Brasil levou a melhor nas duas etapas da Volta Internacional de São Paulo, que servirá como seletiva brasileira para a Olimpíada de Atenas. No prólogo, disputado nos 12,75 quilômetros do Autódromo de Interlagos, o primeiro colocado foi André Grizante (Caloi-Extra), com o tempo de 17min09. Na segunda etapa, entre São Paulo e São José dos Campos, Márcio May (Memorial-Santos) foi o vencedor ao completar os 91,8 km de prova em 1h58min41. O segundo colocado foi o argentino Marcos Ferrari. A competição continua nesta segunda-feira com a etapa entre São José dos Campos e Atibaia (109,4 km). ?Ainda é cedo para pensar em título. Agora vamos ter de correr com a cabeça, fazendo tudo certo?, observou May após o resultado, que lhe garantiu a liderança geral da Volta Internacional. Para o ciclista, a competição deverá ser decidida no desempenho de quarta e quinta-feira, quando o trabalho de equipe deverá ser fundamental. A Volta Internacional, no entanto, não foi o único evento do ciclismo neste domingo. O uruguaio Alem Rayes foi o vencedor da IV Copa América de Ciclismo, também disputada no Autódromo de Interlagos. O ciclista completou o percurso de 34 quilômetros em 45min40, seguido do argentino Edy Cisneros e do brasileiro Armando Camargo (SAP/São Lucas/Mônaco).