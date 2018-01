Nacional de Hipismo começa nesta 5ª Começa nesta quinta-feira e vai até domingo a etapa internacional do Concurso Nacional de Salto Indoor, que está sendo realizada na Sociedade Hípica Paulista e vale como seletiva para a Copa do Mundo de Las Vegas, em abril do ano que vem. O GP da competição será domingo, às 14 horas. Nesta quinta-feira haverá provas com obstáculos de 1,30 e 1,40 m. Além de Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, e César Almeida - cavaleiros que conquistaram o bronze por equipes nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos - e Vítor Alves Teixeira, que foi técnico da Argentina no Pan, os destaques nas pistas ficam para cavaleiros argentinos e chilenos e para o alemão Olaf Petersen, armador dos percursos que trabalhará também nos Jogos Olímpicos de Atenas/2004. Além da seletiva para a competição norte-americana, os cavaleiros brasileiros esperam a resposta da Federação Eqüestre Internacional (FEI) sobre a possibilidade de o Brasil competir por equipes em Atenas - a decisão pode sair até o fim da semana. O presidente da Confederação Brasileira da modalidade, Camilo Ashcar, está tentando fazer uma manobra no ?tapetão". O dirigente alega que a regra para as três vagas olímpicas por equipes que foram estabelecidas este ano antes da competição dominicana não está correta - os argentinos, que ficaram em quarto lugar no Pan, tiveram melhor índice técnico somando as quatro notas do time brasileiro. Com apenas as três melhores notas das quatro apresentações, o Brasil levou o bronze, mas somando todas as apresentações, ficou atrás dos rivais sul-americanos. O Brasil assegurou apenas duas vagas individuais, com Doda e Bernardo Alves, que já está na temporada européia. Assim que encerrar sua participação no Concurso Nacional, Doda viaja com a namorada e a filha para se juntar ao companheiro de equipe e a Rodrigo Pessoa. Juntos, vão treinar e esperar pela decisão da FEI sobre a inclusão, ou não, do grupo brasileiro na Olimpíada de Atenas.