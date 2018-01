Nadador carioca obtém índice para Pan O carioca Rogério Karfunkelstein, de 26 anos, foi o 28º nadador a obter índice para os Jogos Pan-Americanos de São Domingo e o Mundial de Barcelona, nesta sexta-feira, na seletiva de natação realizada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), no Parque Aquático Júlio de Lamare, no Rio. O nadador fez o tempo de 28s75, nos 50 metros, peito, abaixo do índice de 28s89. ?Sabia que isso um dia iria acontecer. Nunca desisti e aí está a prova de que a persistência é tudo", festejou Kafunkelstein. ?Nadei a temporada passada em São Paulo, no Ecus/Suzano, mas estou voltando para nadar no Botafogo e espero melhorar o tempo que consegui no Troféu Brasil, em maio." Até esta sexta-feira, somente Eduardo Fischer tinha índice nos 50m, peito, com 28s31. Karfunkelstein vem ocupar a segunda vaga da prova. Cada modalidade só pode ter dois atletas em cada disputa individual. Por uma determinação da Uana (União das Américas de Natação), para nadar as provas de 50m costas, peito ou borboleta, os atletas terão que alcançar um índice estipulado pela entidade nos 100m do respectivo estilo. Por isso, o nadador carioca ainda precisará alcançar 1m08s, nos 100m peito, o que Fischer já conseguiu.