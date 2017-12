Nadador desaparece durante travessia O nadador suiço Ulrich Staub desapareceu neste domingo, durante uma tentativa de travessia do Canal da Mancha. Staub, de 37 anos, partiu no sábado, às 5 da manhã, do Porto de Dover, na Inglaterra, mas desapereceu nas águas quando faltavam cerca de 1.500 metros para chegar à costa francesa. O bote que fazia a escolta do nadador - no qual estavam o seu treinador e o seu pai - foi levado para longe depois de atingido por uma onda gigante e perdeu o contato com o nadador. As equipes de busca consideram nulas as chances de encontrar Staub com vida.