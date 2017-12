Nadador é suspenso por uso de ecstasy O nadador australiano Andrew Burns foi suspenso por 3 meses pela Federação Australiana de Natação por ter sido flagrado no exame de doping. Exames mostraram que o nadador usou o estimulante ecstasy. O nadador, de 20 anos, integra a equipe australiana e é especialista no nado de costas. A suspensão entrou em vigor no dia 1º de agosto e só termina em 1º de novembro.