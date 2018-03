Nadador grego abandona piscinas após ser pego por doping

O nadador grego Ioannis Drymonakos, recordista europeu dos 200 metros borboleta, anunciou nesta quarta-feira, em Atenas, sua retirada das competições, após ter dado positivo por doping na contraprova feita pelo organismo grego anti-dopagem (Eskan, na sigla em grego). O advogado de Drymonakos, Stavros Mavromatis, em comunicado à imprensa, disse que seu cliente nega ter ingerido "com conhecimento" substâncias proibidas. Drymonakos disse que recorrerá à Justiça para defender seus direitos e seu prestígio. A imprensa ateniense comenta que foi detectada a mesma substância proibida no nadador e em 11 atletas da equipe nacional de halterofilismo da Grécia, e que esperava que a Federação Grega de Natação se pronunciasse oficialmente sobre o caso. Em 21 de março, Drymonakos bateu o recorde continental dos 200 metros borboleta com a marca de 1min54s16 no Campeonato Europeu em Eindhoven (Holanda).