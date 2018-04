Nadador russo flagrado em doping leva suspensão de dois anos

O nadador russo Vitaly Melnikov foi suspenso por dois anos, nesta segunda-feira, por ter sido flagrado em testes antidoping durante o Campeonato Europeu de piscina curta, disputado na cidade dinamarquesa de Herning, em dezembro de 2013.

O especialista no nado de costas testou positivo para a substância proibida EPO. Por causa da infração, Melnikov teve cassada as duas medalhas que conquistou na competição: a prata nos 100 metros costas e o ouro no revezamento 4x100 metros medley - toda a equipe russa acabou perdendo o título.