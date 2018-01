Nadadora alemã marca novo recorde mundial dos 100 m livre A nadadora alemã Britta Steffen, de 22 anos, estabeleceu nesta quarta-feira o novo recorde mundial dos 100 metros livre ao estabelecer o tempo de 53s30 e conquistar a medalha de ouro no Campeonato Europeu de Natação, realizado em Budapeste, na Hungria. O recorde anterior pertencia à nadadora australiana Lisbeth Lenton, que em janeiro deste ano havia marcado o tempo de 53s42 nos Jogos da Comunidade Britânica (Commonwealth), realizados em Melbourne, Austrália. "Eu não consigo acreditar no que consegui fazer. Ainda estou impressionada por conseguir essa marca", explicou Britta logo após ficar sabendo do tempo. Aliás, na prova em que Britta estabeleceu o recorde, a medalha de prata ficou com a holandesa Maarleen Veldhuis e o bronze com a grega Nery-Madey Niangkouara. Por sinal, Britta foi uma das quatro nadadoras alemãs que na última segunda-feira conseguiu estabelecer, ainda pelo Campeonato Europeu de Budapeste, o novo recorde do mundo no revezamento 4 x 100 metros feminino, com o tempo de 3min35s22. Petra Dallmann, Daniela Götz e Annika Liebs foram as outras integrantes do quarteto.