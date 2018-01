Nadadora australiana bate recorde mundial dos 100 m livre A nadadora australiana Lisbeth Lenton bateu o recorde mundial dos 100 metros livre com o tempo de 52s99 durante o desafio Austrália/Estados Unidos de natação, nesta terça-feira, em Sydney. Com o novo tempo, a australiana superou a marca de 53s30 que era da alemã Britta Steffen, conseguida no dia 2 de agosto de 2006 em Budapeste. As autoridades esportivas australianas asseguraram que o recorde era válido, apesar de haver dúvidas devido à peculiaridade da competição na qual foi obtido: um duelo entre Estados Unidos e Austrália, e em um revezamento misto. Lenton nadou os primeiros 100 metros contra o americano Michael Phelps e pode ter se aproveitado do ritmo do campeão mundial. "A Federação Internacional de Natação disse que valia", afirmou o chefe executivo da Federação Australiana, Glenn Tasker. No 12.º Mundial de Esportes Aquáticos de Melbourne, disputado semana passada, Lenton foi o destaque da natação feminina com cinco medalhas de ouro: 50 metros livre, 100 metros livre, 100 metros borboleta e nos revezamentos 4x100 metros livre e 4x100 metros medley.