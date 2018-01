Nadadora australiana bate recorde mundial dos 100m livre A nadadora australiana Libby Lenton quebrou nesta terça-feira o recorde mundial dos 100 metros livre em piscina de 50 metros, ao estabelecer a marca de 53s42 nas provas seletivas de seu país para os Jogos da Commonwealth. "Sabia que as outras nadadoras nadariam num ritmo muito forte, por isso procurei me concentrar. Mas, não espera estabelecer o melhor tempo do mundo", declarou Lenton após a prova. O recorde anterior pertencia a também australiana Jodie Henry - ela atingiu 53s52 em 18 de agosto de 2004, durante disputa dos Jogos Olímpicos de Atenas, na Grécia. O recorde de Lenton é o segundo estabelecido nos últimos dois dias nas provas classificatórias australianas para os Jogos da Commonwealth. Nesta segunda, a nadadora australiana Jane Admistone estabeleceu o novo recorde mundial dos 50 metros nado peito, com 30s31.