Nadadora brasileira é suspensa por 2 anos por uso de doping A nadadora Renata Burgos, de 25 anos, foi suspensa por dois anos por pelo uso da substância dopante Stanozolol metabolites (esteróide anabolizante sintético derivado da testesterona). Os exames da prova, realizada em 14 de dezembro de 2006, e da contraprova deram positivos. A atleta, que deveria disputar o Campeonato Mundial de Melbourne, na Austrália, a partir deste sábado, está também fora da briga para representar o País nos Jogos Pan-americanos do Rio e na Olimpíada de Pequim, em 2008. Burgos e seu treinador, Marcelo Teixeira, disseram, em entrevista, na tarde desta segunda, em Ribeirão Preto, que irão recorrer à Federação Internacional de Natação (Fina). ?Não tomei nada, estou de consciência tranqüila, e não seria louca de fazer isso, muito menos agora, pois tenho o terceiro melhor tempo do revezamento 4 x 100 metros nado livre que irá disputar o Pan-Americano?, disse Renata. ?Não gosto [de substância dopante], não entendo disso e faço a mesma rotina há quatro anos?, emendou ela. A nadadora acredita que poderá ter sucesso no recurso. ?Do dia em que fui comunicada da contraprova, em 19 de janeiro, até 9 de março, do resultado, foram 50 dias e não vi na história do esporte algo assim.? Burgos participou da Olimpíada de Atenas, em 2004 - ficou na 11.ª colocação no revezamento 4x100 metros livre.