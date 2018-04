Nadadora brasileira quebra recorde A nadadora Fabiana Sugimori foi o principal destaque da equipe brasileira na manhã deste domingo nos Jogos Paraolímpicos de Atenas. Nas eliminatórias da manhã, Fabiana quebrou o recorde mundial na prova dos 50 metros livre da classe S11 (para deficientes visuais totais). Ela cobriu a distância com o tempo de 32s32, baixando a melhor marca do mundo, que era de 32s98, e que estava em poder da alemã Natalie Ball. A alemã, foi a segunda colocada na prova de hoje, com o tempo de 33s84. Clodoaldo Silva, que já conquistou três medalhas de ouro e uma de prata nos Jogos de Atenas, também foi bem nas eliminatórias. Fez o melhor tempo nas seletivas dos 150 m medley da classe SM4. Ele cravou o tempo de 2:41.73. Danilo Glasser (50m livre), Mauro Brasil (50m livre), Genezi Andrade (150m medley da classe S3) e Rodrigo Machado (50m da classe S11) também garantiram vaga nas finais. Marcelo Collet, Moisés Batista, André Meneghetti, Luis Silva, Adriano Lima e Rildene Firmino não obtiveram índice.