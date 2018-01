Nadadora cega ganha ouro no Mundial A nadadora Fabiana Sugimori conquistou nesta sexta-feira medalha de ouro no Mundial de Natação para Portadores de Deficiência, disputado na cidade argentina de Mar Del Plata. As competições vão até o próximo domingo e Fabiana, que também foi ouro na Paraolimpíada de Sydney, pode conquistar mais medalhas para o País. Além da medalhista, mais sete atletas da Associação Brasileira de Desportos para Cegos (ABDC) estão defendendo o Brasil em Mar Del Plata. São eles: Everaldo Mesquita e Pedro Cassiano, AM; Felipe, Leandro, Rodrigo, RJ; Mário Jr, BH e André Meneguette, Campinas,SP.