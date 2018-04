Nadadora dá primeiro ouro ao Zimbábue O Zimbábue, que já tinha uma medalha de prata e uma de bronze, conquistou nesta sexta-feira a primeira de ouro, com a nadadora Kirsty Coven, na prova dos 200 metros costas. Kirty venceu com a marca de 2min09s19. A russa Stanislava Komarova ganhou prata (2min09s72) e o bronze foi dividido entre a japonesa Reiko Nakamura e a alemã Antje Buschschulte, ambas com 2m09s88.