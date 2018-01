Nadadora de 15 anos suspensa por doping Três meses depois de ter sido flagrada no doping, a nadadora chinesa Zhou Jie, de 15 anos, foi condenada a pena de suspensão nesta quarta-feira. O exame - realizado em setembro - apresentou resultado positivo para clenbuterol - substância proibida pela legislação esportiva. Esperança da natação chinesa, Zhou Jie terminou em quarto lugar na prova de 1.500 metros livre dos Jogos Asiáticos realizados em Macau em novembro. Este ano, a nadadora obteve o 19º melhor tempo do mundo nos 800 metros livre. Embora a Fina não tenha se pronunciado sobre o tempo que deverá durar a pena, normalmente o primeiro caso positivo é punido com dois anos de suspensão. "Aceitamos a decisão da Federação Internacional (Fina) de punir a nadadora e nós continuaremos lutando contra o doping, como até agora", disse Shang Xiutang, vice-presidente da federação chinesa de natação.