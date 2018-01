Nadadora, Fabíola agora quer ser atriz De um lado, o sonho dourado de se tornar uma estrela da televisão. Do outro, a realidade de ser a melhor nadadora da América do Sul. Apoiando o sonho, ninguém menos que a empresária de Xuxa, Marlene Mattos. Brigando pela realidade, o presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, e não menos determinado, Coaracy Nunes. No meio desse inesperado confronto, uma bela mulher de 1m76, 67 quilos, olhos verdes e que se sente tão à vontade dando vigorosas braçadas nas piscinas como pisando em um palco: Fabíola Molina. Leia matéria completa no JT