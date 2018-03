Nadadora passa mal no Troféu Brasil A nadadora Rebeca Bretanha, da Unisanta, passou mal durante a final B da prova de 200m costas do Troféu Brasil de Natação, que está sendo realizado em Belo Horizonte. Ao final da prova, a nadadora pareceu perder as forças e acabou deitando-se ao lado da piscina, onde permaneceu por cerca de cinco minutos. Neste período ela recebeu atendimento médico e, depois de demonstrar estar recuperada, foi retirada do complexo de maca. Ainda não se sabe o que teria ocorrido. Receba chegou em segundo na prova, que foi vencida pela argentina Georgina Bardach.