Nadadora polonesa sofre acidente A nadadora polonesa Otylia Jedrzejczak, campeã olímpica e mundial dos 200 metros borboleta, ficou gravemente ferida num acidente de carro na cidade de Plonks, a 100 quilômetros de Varsóvia, capital da Polônia, neste sábado. Seu irmão, que a acompanhava no banco do carona do veículo, morreu na hora. Segundo testemunhas, Jedrzejczak tentava ultrapassar outros carros numa estrada quando perdeu o controle e bateu contra uma árvore. Ainda não há maiores informações sobre seu estado de saúde.