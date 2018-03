Nadadora Rebeca Gusmão é absolvida em 1o caso de doping A nadadora Rebeca Gusmão foi absolvida de uma acusação de doping pela Corte Arbitral do Esporte, última instância da justiça desportiva internacional, informaram nesta sexta-feira representantes da atleta. O caso é referente ao Troféu Maria Lenk de 2006, quando a brasileira teve um exame antidoping positivo, mas a contraprova da amostra foi negativa. A velocista, que está suspensa preventivamente desde novembro, ainda será julgada pela Federação Internacional de Natação (Fina) por outra suspeita de doping. Rebeca teve um exame realizado durante o Pan-Americano do Rio, em julho de 2007, com resultado positivo para altos níveis do hormônio masculino testosterona. "Ainda tem mais um julgamento na Fina, mas essa primeira absolvição no CAS era muito importante. Se ela for absolvida pela Fina, ela vai voltar a competir, inclusive na Olimpíada", disse à Reuters uma representante da atleta. A defesa de Rebeca disse em comunicado divulgado nesta sexta-feira que o painel do CAS concluiu que "não havia jurisdição suficiente para analisar o caso", durante audiência do dia 7 de março, em Lausanne, Suíça. O caso de suspeita de doping no Pan deve ser julgado nas próximas semanas pela Fina, de acordo com a assessora da nadadora. A defesa de Rebeca alega que houve erros de procedimento durante a realização dos exames antidoping dos Jogos. "Se ela for considerada culpada pela Fina, nós ainda poderemos recorrer ao CAS", afirmou a representante, por telefone. Apesar de ter perdido os tempos obtidos no Pan do Rio, devido ao exame antidoping positivo, Rebeca tem índice olímpico para nadar os 50m livre. A marca foi obtida em 2007, numa competição que seus exames antidoping foram negativos. (Reportagem de Pedro Fonseca)