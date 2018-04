Nadadora Rebeca Gusmão é suspensa por doping e será julgada

A nadadora Rebeca Gusmão foi suspensa provisoriamente pela Federação Internacional de Natação (Fina), nesta segunda-feira, por ter sido flagrada em um exame antidoping em 13 de julho, dia da abertura dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Veja também: Tranqüila, Rebeca Gusmão não teme perder medalhas Rebeca, que conquistou quatro medalhas no Pan, sendo duas de ouro, teve a substância testosterona - hormônio masculino - encontrada em sua amostra, informou a Fina em nota no site oficial da entidade. Como a substância proibida foi descoberta logo antes do Pan-Americano, Rebeca corre o risco de perder as medalhas. Ela foi a primeira nadadora a conquistar uma medalha de ouro para o Brasil na histórias dos Jogos. A suspensão de Rebeca tem validade a partir de 2 de novembro até julgamento a ser marcado pela federação. A nadadora, de 23 anos, está proibida de participar de qualquer competição.