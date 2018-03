Nadadoras brasileiras se classificam para Jogos Olímpicos

As nadadoras Poliana Okamoto e Ana Marcela Cunha consquistaram neste sábado, vaga para os Jogos Olímpicos de Pequim. As brasileiras nadaram os 10 quilômetros do 5º Mundial de Maratona Aquática, disputado no rio Gualdaquivir, em Sevilha, na Espanha. Poliana terminou a prova em sexto lugar, com 2h02min13s5, e Ana Marcela fez o tempo de 2h02min16s3, terminando na 10ª posição. Segundo as regras do Comitê Olímpico Internacional (COI), para um país enviar duas atletas para disputar essa modalidade nos Jogos de Pequim, seria necessário que elas ficassem entre as dez melhores no Mundial de Sevilha. Apenas Brasil e Inglaterra conseguiram o feito.