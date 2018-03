Nadadores brasileiros não conseguem vaga para Pequim 2008

Os brasileiros Allan do Carmo e Marcelo Romanelli não conseguiram as vagas para os Jogos Olímpicos de Pequim que estavam em disputa na prova dos dez quilômetros do Mundial de Maratona Aquática disputado em Sevilha, na Espanha. Allan ficou em 36º lugar, com tempo de 1h56min53, e Romanelli acabou na 44º posição, com 1h59min45. A medalha de ouro na prova foi para o russo Vladimir Dyatchin, com o tempo de 1h53min21. A prata foi para o britânico David Davies (1h53min21s3) e o bronze para o alemão Thomas Lurz (1h53min27s2). Na etapa feminina, do mesmo Mundial, disputada nesse sábado, 3, as brasileiras Poliana Okamoto e Ana Marcela Cunha ficaram entre as dez melhores e garantiram suas vagas para os Jogos Olímpicos de Pequim.