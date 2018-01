Nadadores conseguem índice para Pan Jáder da Silva Souza e Armando Negreiros foram as surpresas no primeiro dia de tomada de tempos para os Jogos Pan-Americanos, que a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) iniciou nesta quinta-feira, no parque aquático Júlio De Lamare, no Rio de Janeiro. Com eles, já são 27 nadadores com índice em 19 provas. Mas apenas os dois melhores tempos de cada disputa integrarão a delegação brasileira. Jáder marcou 49s98 nos 100 metros, livre, superando o índice de 50s15. Já Armando fez 8m11s96 nos 800 metros, livre, quando o mínimo exigido era 8m15s69. "Nos 50m e 100m, livre, há muita disputa e isto ainda vai mudar. Não estou preocupado em garantir ou tirar vaga de ninguém nos revezamentos", disse Jáder, que com o tempo desta quinta-feira passou a ser o primeiro colocado na equipe do revezamento brasileiro do 4x100m, livre, e o representante do estilo no 4x100m, medley. Já o fundista Armando Negreiros fez o melhor tempo de sua vida, melhorando a antiga marca de 8m19s45 em quase oito segundos. Com a marca, ele passou a ser o melhor dos dois nadadores com índice para o Pan. O outro é Luiz Lima, do Flamengo, com 8m14s33. Fernando Scherer, o Xuxa, também assegurou índice para a disputa dos 50m, borboleta. Ele conseguiu fazer o tempo nos 100m borboleta em 57s23, necessário para assegurar sua participação nos 50m.